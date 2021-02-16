Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te yaşayan Yavuz Toprak, 2 yıl önce misafirlerine ikram etmek için market ve kasapları dolaşarak hindi eti aradı. Hindi eti bulamayan Yavuz Toprak, bu kez ise her yerde canlı hindi aradı. Tüm çabalarına rağmen misafire hindi eti ikram edemeden geri gönderen Yavuz Toprak, tekrar aynı durumu yaşamamak amacıyla hindi yetiştirmeye başladı.

Yılda 700 hindiye bakan Toprak, “Bir misafir ağırlayacaktık, 3 yer gezdik hindi bulamadık, sonra dedim bu işe başlayalım. Yavru olarak aldık, çiftlik kurduk teşkilatlı bir şekilde ondan sonra başladık. Bu yıl 700 tane besledim, şu anda 200 tane kaldı” dedi.

Pandemi olumsuz etkiledi

Yaşadıkları Barak Ovası'nın kültüründe hindi etinin önemli olduğunu kaydeden Toprak, “Dünyada Türkiye, Türkiye’de Gaziantep, Gaziantep’te ise Barak Ovası olarak ayrı bir kültürümüz vardır, köy odalarımız vardır, bizde kışın hindi eti yenir onun için de bu işe başladık. Hem insanlara burada yardımcı oluyoruz, hem ticaretini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toprak, geçen yıl yeni başlamasına rağmen iyi satış yaptığını fakat pandemiden dolayı bu sene satışların beklendiği gibi olmadığını söyledi. Toprak, “Geçen yıl yeni başlamama rağmen aşırı satış yaptım. Yani geçen yıl 600 tane aldım yılbaşına gelmeden sattım yetmeyince yeniden getirdim ama bu sene zor zaman geçirdik. Belli bir ayda bizim bu ovamız hindi eti yer, bu bizde bir adettir yani bazı aylarda kırımız et, bazı aylarda oğlak eti yenir, kışın ise hindi eti yenir” dedi.

Hindi etine zam yapmak zorunda kaldıklarını kaydeden Toprak, “Dişi hindilerimiz 200, erkekler ise 300 liradan satıyoruz. Bu sene yem pahalı olunca zam yapmak zorunda kaldık. Bu sene 110 bin lira sermeye ile girdim ama pandemiden dolayı 10 bin lirayı bir araya getiremedik” diye konuştu.