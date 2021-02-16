Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu Aladağlar'da hafta sonu gerçekleştirilen organizasyonda profesyonel dağcılar ve arama kurtarma ekipleri gazetecilerle birçok konuda bilgiler aktardı. Afetler karşısında dayanıklı olmak, sahada çalışırken hangi problemlerle karşı karşıya gelinebileceğini bilmek ve doğayla iç içe yaşamanın verdiği farkındalık hedefi taşıyan eğitimler iki gün sürdü. Kamp sırasında kış şartlarında barınma, beslenme, sıvı alımı ve kaybı, ilk yardım ve çığ bilgisi, karda yürüyüş, çadır kurma, karda emniyet sistemleri, GPS ile yön bulma ve telsiz eğitimleri gibi hayati öneme sahip eğitimler verildi.

Dağcılık Federasyonu antrenörü Adem Gül, kar altında hayatta kalma becerilerini aktarırken, 7 bin metreyi aşan Han Tengri Dağı tırmanışındaki tecrübelerini ve nasıl bir kar çukurunda dizlerinin üstünde 18 saat kalarak ölümden kurtulduğunu anlattı. Gül, doğru seçilmiş kıyafet, çadır ve ayakkabıların dağdaki en kritik unsur olduğunu belirtti. Zorlu iklim şartlarında nasıl beslenileceğine dair bilgiler veren Türkiye’nin ilk kadın kar leoparı Esin Handal, soğuk iklim şartlarında en önemli şeylerden birinin sıcak sıvı olduğunu söyledi.