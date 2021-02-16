Fethiye’nin Ölüdeniz ve Kayaköy Mahallelerine uzun süre sonra kar yağdı. İlçeye 10 kilometre mesafedeki mahallerde kar yağdığını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Kısa sürede olsa yağan karın keyfini çıkaran vatandaşlar fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. Kar yağışı yaklaşık yarım saat sonra etkisini kaybetti.
Fethiye’ye kar yağdı, vatandaşlar şaşırdı
16.02.2021 - 17:59 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğleden sonra kısa süreli yaşanan kar yağışı, vatandaşları şaşırttı.
Etiketler : muğla,fethiye,kar,
768169 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768169.aspx
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