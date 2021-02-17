Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yunanistan tarafından telefonları ve paraları alınan, şiddet uygulanarak yasa dışı yollarla Türkiye’ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup düzensiz göçmen, mahsur bırakıldıkları bölgeden donmaya karşı kurtarılarak Edirne’deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi” denildi.