Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yunanistan tarafından telefonları ve paraları alınan, şiddet uygulanarak yasa dışı yollarla Türkiye’ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup düzensiz göçmen, mahsur bırakıldıkları bölgeden donmaya karşı kurtarılarak Edirne’deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi” denildi.
Yunanistan'ın zulmettiği göçmenler donmaktan kurtarıldı
17.02.2021 - 12:13 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 12:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından paraları alınan ve şiddet uygulanarak yasa dışı yollarla Türkiye’ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup düzensiz göçmenin donmaktan kurtarıldığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : göçmen,Milli Savunma Bakanlığı,
768349 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768349.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER