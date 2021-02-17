Sağlık Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr, http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.
Covid-19 aşısı mesai saatleri dışında ve hafta sonu da yaptırılabilecek
17.02.2021 - 16:56 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısının mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alınarak ücretsiz uygulanabildiğini hatırlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Covid-19 aşısı,Sağlık Bakanlığı,
768429 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768429.aspx
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