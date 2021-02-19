Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde polis memuru Atakan Arslan, 30 Mayıs 2020'de durumundan şüphelendiği kişilere kimlik kontrolü yapmak istedi. Bu sırada zanlılar ateş açtı. Ağır yaralanan memur şehadete ulaştı. Olayın ardından kaçan Muhammed Emir Cura ve Ferit Aytekin düzenlenen operasyonla yakalandı. Cura ve Aytekin hakkında Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşması görüldü. Yapılan savunmaların ardından mahkeme kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan Muhammed Emir Cura'ya ağırlaştırılmış müebbet, Ferit Aytekin'e de müebbet hapis cezası verdi.
Polisi şehit eden katillere müebbet hapis
19.02.2021 - 18:52 | Son Güncelleme: 19.02.2021 - 18:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’da yaklaşık 1 yıl önce polis memuru Atakan Arslan’ı şehit eden 2 kişiye müebbet hapis cezası verildi.
Etiketler : şehit polis,Atakan Arslan,Muhammed Emir Cura,Ferit Aytekin,diyarbakır,
768930 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768930.aspx
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