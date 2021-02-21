AYRINTILAR GELİYOR...
E-5 karayolunda hafriyat kamyonu, seyir halinde olan 2 araca çarptı
21.02.2021 - 09:23 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 09:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beylikdüzü Avcılar istikameti E-5 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, seyir halinde olan 2 araca çarptı. Hafriyat kamyonu daha sonra metrobüs köprüsünün ayağına çarparak durabilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Etiketler : E-5,kaza,hafriyat,
769276 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769276.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER