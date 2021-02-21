Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt Osman Gazi Mahallesi 1659 Sokak'ta, iddiaya göre, kağıt toplayan Afgan uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Kağıt toplama yerlerini paylaşamadıkları sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada iki grup birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Yaşanan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalara başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda bir kişiyi öldüren katil zanlısı çatıda saklanırken yakaladı. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten zanlı önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.