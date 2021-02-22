Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Buldan ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Tunalıoğlu (21) isimli genci sabah saatlerinde aile üyeleri yatağında hareketsiz halde buldu. Aile üyelerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde ve Tunalıoğlu'nun odasında inceleme yaptı. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen Tunalıoğlu'nun cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.