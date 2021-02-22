Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerinde 19-20-21 Şubat 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 31 kişiyi yakalarken, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Balıkesir'de jandarmadan kaçış yok
22.02.2021 - 18:05 | Son Güncelleme: 22.02.2021 - 18:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de jandarma ekipleri son 3 günde yaptığı asayiş uygulamalarında 31 aranan şahsı yakalarken, 20 ateşli silah ele geçirdi.
Etiketler : Balıkesir,
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