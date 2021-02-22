Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Marmaris ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 4 ay süren çalışmalar sonucunda İçmeler, Armutalan, Beldibi, Kapalıçarşı, Tepe Mahallelerinde olmak üzere 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda daha önce aynı suçtan tutuklu bulunan S.K, dışında, M.K, U.E, M.A, R.B tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Ö isimli şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Marmaris ilçesi Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonların devamının geleceği bilgisi edinildi.