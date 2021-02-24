Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi’nde bulunan ve yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren inşaatı tünelinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde şantiyeyi denetlemek için gezen bekçiler yanmış halde bir erkek cesedi bularak polis ekiplerine ihbarda bulundu.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tünelin içerisinde bulunan cesedi inceleyen ekipler, olay yerinde bulunan kimlik sonucu cesedin 29 yaşındaki Tanju Özen’a ait olduğunu belirledi. İlk belirlemelere göre şahsın kendini yaktığını düşünen polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.



Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından yanmış ceset kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.