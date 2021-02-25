Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Haramidere mevkiinde meydana geldi. Otoyol üzerinde ilerleyen bir otomobil önündeki araca arkadan çarptı. Arkalarından gelen iki otomobil de çarpınca zincirleme kaza yaşandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sebebiyle trafik oluştu. Bölgeye sevk edilen trafik polisleri, dubalarla önlem aldı. Araçların kaldırılmasının ardından yoğunluk bir nebze de olsa azaldı.
TEM'de zincirleme kaza, trafiği kilitledi
25.02.2021 - 18:12 | Son Güncelleme: 25.02.2021 - 18:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM Otoyolu İstanbul Haramidere mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
Etiketler : tem,kaza,trafik,zincirleme,
770390 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/770390.aspx
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