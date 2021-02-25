Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Haramidere mevkiinde meydana geldi. Otoyol üzerinde ilerleyen bir otomobil önündeki araca arkadan çarptı. Arkalarından gelen iki otomobil de çarpınca zincirleme kaza yaşandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sebebiyle trafik oluştu. Bölgeye sevk edilen trafik polisleri, dubalarla önlem aldı. Araçların kaldırılmasının ardından yoğunluk bir nebze de olsa azaldı.