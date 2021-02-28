Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir kavga ihbarına giden polis ekipleri, GBT kontrolü yaptı. Yapılan UYAP sorgulamasında kavga edenlerden birinin Ömer E., olduğu ve "sosyal medya üzerinden terör propagandası" başta olmak üzere 7 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen Ömer E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.