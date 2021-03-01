Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Anne ve babası çalışan çocuklar pandemi döneminde daha fazla ekran karşısında olunca sıkılma duygusu ve çaresizlikleri arttı. Çocukların bu dönemden daha az etkilenmesi için Psikiyatrist Yelda Öge bazı tavsiyelerde bulundu: Bu süreçte birlikte parmak boyamaları, boya baskıları gibi eğlenceli etkinlikler yapılabilir. Oyunda çocuklar duygularını daha kolay dışa vurabilir. Bu da onları anlamak için fırsat. Pandemi yasaklarında sizin kontrolünüzde de olsa dışarı çıkmasında yarar var. Yasak olmayan saatlerde parklar, orman alanları mutlaka değerlendirilmeli.

ÇOCUĞUM İÇİN ERTELİYORUM

2 yaşında bir çocuğu olan Hüseyin Turgut anlatıyor: Çocuğum neredeyse 1 yıldır evde. Bu süre içerisinde yorgun gelsem de aldırmıyorum. Vardiyalı çalıştığım hâlde, evde onunla boya yapıyorum, oyun oynuyorum. Fırsat buldukça evin önündeki parka çıkıyorum. Evet işlerim oluyor ama onun için erteliyorum.