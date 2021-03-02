Esentepe Mahallesi 2367. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında mahsur kalan anne ve babayı oğulları daireden çıkardı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahale etti. Yangın bitişik nizamda bulunan diğer binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çatı katında hasar oluştu.
Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
02.03.2021 - 03:54 | Son Güncelleme: 02.03.2021 - 03:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Etiketler : sultangazi yangın,yangın,
771489 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771489.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER