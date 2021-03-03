Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazıda kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacağı belirtilen genelgenin 1 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulduğu hatırlatılarak, alınan yeni kararlar yer aldı. Bakanlık tarafından alınan yeni kararlar şu şekilde kaydedildi:

“Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kanser hastaları ve organ nakli olanların durumları Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında kuruluşun en üst amirince, illerde İl Sağlık Müdürü, ilçelerde İl Sağlık Müdürleri ile istişare etmek suretiyle İlçe Sağlık Müdürü/Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve sağlık tesislerinde ise başhekimliklerce değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecektir. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 2/6/2020 tarihli ve 19531 sayılı genel yazıları uyarınca; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan hamile personele hamileliğinin 24'üncü haftasından 32’nci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izin verilmesi uygulamasına devam olunacaktır. Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme (istifa) talebinde bulunan personelin talepleri kabul edilmeyecektir. Personelin talebi halinde 27.10.2020 tarih ve 3137 sayılı genel yazımız ile durdurulan, eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan kaynaklı atamalara müsaade edilecektir. 27.08.2020 tarihli ve E.2525 sayılı Esnek Çalışma konulu genel yazımız yürürlükten kaldırılmış olup, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan bütün personel 02/03/2021 tarihinde tam zamanlı olarak mesailerine devam edecektir. Gerektiğinde illerde valilerce farklı mesai saatleri belirlenmesi halinde mesai konusunda bu saatlere riayet edilecektir. Bakanlığımız uhdesinde görev yapmakta iken başka kamu kurum ve kuruluşlarına atarıma talep eden personele muvafakat verilmesi uygulamasına müsaade edilmiştir. İstanbul iline yönelik 06.04.2020 tarih ve 1143 sayılı Personel Hareketleri konulu genel yazımız yürürlükten kaldırılmıştır. Sağlık hizmetinin sunumunda artan acil bir ihtiyaç olması halinde idari izinli sayılan personelin mezkûr izinlerinin sonlandırılıp görevlerine dönmelerinin sağlanmasına ilişkin olarak kurum amirlerine yetki verilmiş olup, bu kapsamda izin kullanan personele mücbir sebepler dışında ikamet ettikleri il dışına çıkmamaları bildirilecektir. Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda Bakanlığımızca zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen (re’sen) personelin derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacaktır. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işlemlerinin yapılması hususunda kurum amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır. Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan bütün genel yazılarımız yürürlükten kaldırılmıştır.”