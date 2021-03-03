Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızılcahamam'da bulunan Büyük Kaplıca, Küçük Kaplıca ve Jakuziler ülkede başlatılan normalleşme adımlarına riayet ederek kademeli olarak açılacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hizmet veremeyen Büyük Kaplıca, 5 Mart Cuma günü 07.00-19.00, Termal Jakuziler 07.00-19.00 ve Küçük Kaplıca yarın 07.00-19.00 saatleri arasında alınan kurallara uyarak hizmet verecek. Ziyaretçilere işletme tarafından peştamal verilmeyecek. Kaplıcalara şort ve mayo ile girilecek. Vatandaşların şort ve mayolarını kendileri getirmesi gerekecek. Müşteriler HES kodu ile giriş yapacak. Ayrıca, işletmelerde kese ve sauna hizmeti verilmeyecek.

Belediye Başkanı Süleyman Acar konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle kapatmak zorunda olduğumuz tesislerimizi hükümetimizin başlattığı normalleşme adımları çerçevesinde yeniden hizmete başlatıyoruz. Tekrar hem halkımıza, hem de misafirlerimize hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz kurallara uygun bir şekilde tesislerimizden faydalanmaları. Çünkü alınan bütün önlemler, koyulan kurallar onların sağlığı için. Bu vesile ile ilçemize tüm misafirlerimizi davet ederek, personel arkadaşlarımıza da işlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.