Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Dutlu Mahallesi'nde bazı kişilerin yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, mahallenin 10 gün süreyle karantina altına alınmasına, tüm giriş ve çıkışların da yasaklanmasına karar verildi. Bu doğrultuda son dönemde mahalle sakinleriyle temas eden vatandaşların da İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurması istendi.