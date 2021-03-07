Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa sarı rengiyle orta riskli iller arasında yer alırken, 4 ayın sonunda günübirlikçiler de hafta sonunu piknik ve pistlerde geçirmek üzere Uludağ’da çıkabildi. Mangalını alan ailesiyle birlikte piknik keyfi yaparken, kayak takımlarını alanlar ise pistlerde hünerlerini sergilemenin peşine düştü. Sucuk ekmeğin başından ayrılmayan aile bireyleri, kar üzerinde poşetlerle de kaymayı ihmal etmedi.

Açık olan otellerin tamamı yüzde 100 doluluk ile hizmetini sürdürürken, pistler yine tıklım tıklım doldu taştı. Bursa’ya yakın illerden günübirlik gelenler, kayak kaymanın keyfini çıkarmaya çalıştı.

Hafta içi çalıştıklarını, hafta sonu ise kısıtlamadan dolayı dışarı çıkamadıklarını belirten vatandaşlar, "Ailece bir keyif yapalım" dedik. Çocuklar evde bunaldı. 4 ayın sonunda ilk defa mangal keyfi yapıyoruz. Artık normale dönmek istiyoruz. Temiz havayı özlemişiz. İnsanlar biraz daha dikkatli olsun ki, yasaklar bir daha geri gelmesin. Uzun zamandır dışarı çıkamamıştık. Bu değişiklik bize iyi geldi. İnşallah hepimiz için hayırlı olur ve daha sağlıklı bir şekilde devam eder. Her sene çıkıyorduk. Ancak bu sene korona virüsten dolayı ilk defa çıkma fırsatımız oldu" dediler.