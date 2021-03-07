2. Sayfa’nın haberine göre öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşan ve kalbi duran usta sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan 44 yaşında kalp yetmezliği hastalığına yakalanan Öztekin'in 2018 yılında da geçirdiği bir operasyonla kalp pili değiştirilmişti.
Rasim Öztekin, kalp krizi geçirdi
07.03.2021 - 15:39 | Son Güncelleme: 07.03.2021 - 15:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin sevenlerini korkuttu. 62 yaşındaki sanatçı, kalp krizi geçirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rasim Öztekin,
772863 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/772863.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER