Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2. Sayfa’nın haberine göre öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşan ve kalbi duran usta sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan 44 yaşında kalp yetmezliği hastalığına yakalanan Öztekin'in 2018 yılında da geçirdiği bir operasyonla kalp pili değiştirilmişti.