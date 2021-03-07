Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Ereğli İlçesi Adana Konya Karayolu üzeri Şeker Fabrikası Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tanker kamyon ile çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine 112 sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaraya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.