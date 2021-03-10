Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki binanın sakinlerinden bir kısmının Covid-19 testi pozitif çıktı. Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, apartmanda ikamet eden pozitif ve temaslı kişilerin 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi. Polis ve sağlık ekiplerince karar doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılarak apartman sakinlerine bilgilendirmede bulunuldu. Karantina sürecinde binada yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.