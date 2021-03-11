Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Büknüş Mahallesi'nde kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan D.D’nin (19) saklandığı M.Y’nin (80) evine şafak operasyonu düzenledi. D.D.’ye yardım ve yataklık yapan şüpheli M.Y’nin evi adeta cephanelik çıktı. Yapılan aramalarda bir adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet balistik yelek, 38 adet mühimmat ve bir adet şarjör, bir adet ruhsatsız av tüfeği ile 3 adet fişek ele geçirildi. İkili ise evde bulunamadı. Güvenlik güçleri yeniden ikilinin peşine düştü