Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Büknüş Mahallesi'nde kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan D.D’nin (19) saklandığı M.Y’nin (80) evine şafak operasyonu düzenledi. D.D.’ye yardım ve yataklık yapan şüpheli M.Y’nin evi adeta cephanelik çıktı. Yapılan aramalarda bir adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet balistik yelek, 38 adet mühimmat ve bir adet şarjör, bir adet ruhsatsız av tüfeği ile 3 adet fişek ele geçirildi. İkili ise evde bulunamadı. Güvenlik güçleri yeniden ikilinin peşine düştü
Ev değil adeta cephanelik
11.03.2021 - 20:19 | Son Güncelleme: 11.03.2021 - 20:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Akhisar'da bir zanlının evine operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Evin içinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Etiketler : manisa,cinayet,ev,mühimmat,silah,keleş,tüfek,mermi,
773931 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/773931.aspx
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