Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan bir tırı durdurdu. Tır şoförünün üstünde bel bölgesine sarılı vaziyette 3 adet tabanca ele geçirildi. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Sınır Kapısında 3 tabanca yakalandı
14.03.2021 - 14:18 | Son Güncelleme: 14.03.2021 - 14:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazantep’in Karkamış Sınır Kapısında bir tır sürücüsünün üzerinde yapılan aramada 3 tabanca ele geçirildi.
Etiketler : gaziantep,
774537 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/774537.aspx
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