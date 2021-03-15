Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine giden Anıl Berat Ö., idaresindeki 02 LE 675 plakalı Dacia marka otomobil, yağmur yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Anıl Berat Ö., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.