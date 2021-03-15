Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine giden Anıl Berat Ö., idaresindeki 02 LE 675 plakalı Dacia marka otomobil, yağmur yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Anıl Berat Ö., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla atlattı
15.03.2021 - 19:26 | Son Güncelleme: 15.03.2021 - 19:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yağmur yağışından dolayı bir otomobil kayganlaşan yolda takla atarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Anıl Berat Ö., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine giden Anıl Berat Ö., idaresindeki 02 LE 675 plakalı Dacia marka otomobil, yağmur yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Anıl Berat Ö., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Etiketler : Adıyaman,
774841 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/774841.aspx
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