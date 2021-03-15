Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerin, Kabatepe-Gökçeada hattında da bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “Yarın Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı planlı tüm seferler iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattı ise, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli
15.03.2021 - 20:28 | Son Güncelleme: 15.03.2021 - 20:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Etiketler : Çanakkale’,
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