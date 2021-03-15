Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kimliği belirsiz bir kişi, Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde radyo programcısı Hazım Özsu’nun (57) oturduğu apartmana geldi. Zila basan şahıs, yakınlarına Özsu'nun arkadaşını odluğu söyleyip aşağıya inmesinşi rica etti. Bunun üzerine Özsu dış kapıya çıktı. Bu esnada şahıs, belinden tabancayı çekip radyocuyu boğazından vurdu. Saldırgan kaçarken hastaneye kaldırılan Özsu öldü. 322 farklı güvenlik kamerası kaydını seyreden ekipleri, şüphelinin 45 yaşındaki balık toptancısı Halil N. olduğunu belirledi. Şahsın cinayet sonrası 4 dolmuş ve 2 ticari taksi değiştirdiği tespit edildi.. Selimzade Mahallesi'nde oturan zanlı gözaltına alındı, tabanc ise deposunda ele geçirildi.

"BOĞAZINDAN VURDUM"

Emniyettte sorgulanan Halil N "Hazim Özsü'nun arkadaşı N.K. ile yaptığı radyo programını beğenmiyordum. Birkaç defa yanlış terimler kullandı. Birkaç kere radyoyu arayıp uyardım. Beni dikkate almadı. Daha sonra ev adresini öğrendim. Gözüm dönmüştü. Özsu kapıya geldiğinde 'Artık sesini kısıyorum' diyerek boğazına doğru ateş açtım. Amacım ayağından vurmaktı ama bir an boşlukta bulundum. Pişmanım" dedi. Öte yandan şüphelinin taksirle adam yaralamak suçundan suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.