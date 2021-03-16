Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Tiktok uygulaması üzerinden yaptığı canlı yayında Hacer K. isimli kadını 'Onu bulup yakacağım. Özgecan Aslan gibi olacak sonu' diyerek tehdit eden Azerbaycan uyruklu Samir Balakıshıyev, 'silahla tehdit' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Samir Balakıshıyev ile mağdur Hacer K. ve sanık avukatları hazır bulundu.

"Annemi trafik kazasında kaybettim"

Duruşmada herkesten af dileyerek savunmasına başlayan tutuklu sanık Balakıshıyev, "13 Şubat'ta Tiktok'tan canlı yayın yaparken, 'Esmer' isimli bir kişi konuk oldu. Onunla anlaşmalı kurgu düzenledik. Düzenlediğimiz kurgu sadece bir anlaşmadan ibaret. Tartışma yaparak, insanların ilgisini çekip, izleyici kitlesine sahip olmak istedim. Bu sırada canlı yayına Hacer isimli kadın konuk oldu. Anneme hakaret ettiğini duydum. Annemi trafik kazasında kaybetmiştim. Bunun üzerine kendisine şov ve korkutma amaçlı birtakım sözler söyledim. Kendisine tecavüz edip öldüreceğimi, sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını, kafasını kestirip göle atacağımı söyledim. Bu sözleri söylerken elimde sahte bir kılıç vardı" ifadelerini kullandı.

"Babam kızınca özür diledim"

Babasının videoyu görünce kendisine kızdığını söyleyen sanık, "Babam kızınca Hacer ile canlı yayıp yapıp ondan özür diledim. Hacer bana 'babanın hatrına kabul ediyorum, annenin öldüğünü bilmiyordum' dedi. Benden özür diledi. Ayrıca dediğim gibi ilk yaptığım videonun daha sonra kurgu olduğunu belirtir başka bir video paylaştım. Herkesten özür diliyorum. Beraatimi talep ediyorum. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"Babasının hatrına şikayetçi olmadım"

Sanığın canlı yayında Türk-Kürt ayrımı yaptığını ileri süren müşteki Hacer K., "Kadınlara da küfür edince bunun üzerine sinirlenerek yorum yaptım ve sosyal medyadan ayrıldım. Daha sonra çevremdekiler sanığın bana söylediği sözleri ilettiler. Bu sözün her yerde paylaşıldığını söyleyip, ertesi gün polise haber verdiler. Sanığın bana tehditlerini polisler bana haber verdikten sonra izledim. Görüntülerde sanığın elinde kılıç vardı. Daha sonra sanığın babası bana ulaştı. Ben de babasının hatrına şikayetçi olmadım" diye konuştu.

Savcılık mütalaasını açıkladı

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın sözleriyle tehdit suçunu, silahın korkutucu gücü ile işlediğinin anlaşıldığını belirterek 'silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Müşteki Hacer K., mütalaanın ardından sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Hakim davanın karara bağlanacağını söyleyerek sanığa son sözlerini sordu. Son sözü sorulan sanık, "Herkesten özür diliyorum" dedi.

Sanık tahliye edildi

Sanığı 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl hapse mahkum eden mahkeme, ilk haksız hareketin kimin tarafından gerçekleştirildiğin anlaşılamadığı gerekçesiyle cezayı 1 yıl 3 aya indirdi. Mahkeme sanığın tahliyesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelinin 13 Şubat'taki canlı yayında, Hacer K. adlı kadını, 'Onu bulup kafasını kesmezsem adam değilim', 'Sonu Özgecan gibi olacak' ve 'Onu bulup tecavüz ettirip kafasını kestirip göle atacağım' diyerek tehdit ettiği kaydedilmişti.

Sanığın savunmasının yer aldığı iddianamede, Tiktok uygulaması üzerinden yaptığı bir yayında hakaret içerikli yorumu üzerine mağdur Hacer K.'ye karşı videodaki tehdit içerikli sözleri söylediği, videoda gösterdiği kılıcı bazı tarihlerde figüranlık yaptığı için satın aldığı ve mağdur ile birbirlerinden özür dilediklerini söylediği belirtilmişti. İddianamede, şüphelinin 'silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.