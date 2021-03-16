Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmar Barışı Kanunundan yararlanan bazı yapıların denetim sonucu yanlış beyan verenlerin yapı kayıtlarının iptâl edilmesi ile ilgili bilgilendirme uyarısında bulunan İnegöl Belediyesi, yaptığı açıklamada, ‘’3194 sayılı İmar Kanununun 16. maddesiyle getirilen imar barışından faydalanan vatandaşlarımızın yapılarına yapı kayıt belgesi verilmişti. Yapı kayıt belgesi başvuru sistemi tamamen beyan esasına dayalı olduğu için e-devlet üzerinden başvuru yapan bütün vatandaşlarımıza denetime tabi tutulmadan yapı kayıt belgesi düzenlenmiştir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nce yapılan denetimler sonucunda, İnegöl genelinde imar barışı kapsamına girmeyen ve yanlış beyan verilen yapıların yapı kayıt belgeleri iptâl edilmiş ve bu iptâl kararı İnegöl Belediyesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yazılı olarak bildirilmiştir. Denetimler sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapı kayıt belgeleri iptâl dilen yapılar, İmar Kanunun 32. ve 42. maddeleri gereği kaçak yapı olarak işlem görmektedir. Vatandaşlarımızın e-devlet üzerinden kendilerine ait tapu kayıtlarını kontrol ederek, iptâl edilen yapı kayıt belgelerine ait tapu şerhi olup olmadığına bakmaları sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için önem arz etmektedir. Mevzuata aykırı bulunup bu doğrultuda yapı kayıt belgesi iptâl edilenlerin, kaçak yapı hükmüne giren yapılarını kaldırmaları ve yapı kayıt belgesine konu olarak yapılan kısmın yıkım işlemini yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde İnegöl Belediyesi tarafından yapı kayıt belgesi iptâl edilen yapılara İmar Kanununun 32. ve 42. maddesi gereği işlem yapılarak para cezası kesilecek ve yıkım işlemi uygulanacaktır. 31.12.2017 öncesi yapılmış olup, verdiği beyana uygun olarak yapılan yapıların yapı kayıt belgeleri geçerliliğini korumaktadır. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için e-devlet üzerinden tapu kayıtları kontrol etmeleri önemle rica olunur’’ ifadelerine yer verdi.