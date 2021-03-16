Olay, Siverek ilçesine bağlı Abdalağa Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Site içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen M.K'ya isabet etti. Yaralanan vatandaş, çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yolda yürürken vuruldu
16.03.2021 - 18:02 | Son Güncelleme: 16.03.2021 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, yolda yürüyen vatandaşa isabet etti.
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775130 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/775130.aspx
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