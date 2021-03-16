Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Siverek ilçesine bağlı Abdalağa Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Site içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen M.K'ya isabet etti. Yaralanan vatandaş, çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.