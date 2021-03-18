Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren önemli bir karar çıktı. 12. Ceza dairesi, müşterisine ait cep telefonu numarasını başka birisine verince olanlar oldu. Esnaflık yapan gence başvuran bir kişi, arasında husumet bulunduğu öne sürülen vatandaşın cep numarasını istedi. Kavgalı olan vatandaşın cep telefonundan aramasıyla şok olan vatandaş ise Asliye Ceza Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Mahkeme, ‘Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan sanık esnafın beraatine hükmetti. Karar Yargıtay tarafından bozulunca mahkeme yeniden yapılan yargılama sonrası sanığın mahkumiyetine hükmetti. Kararı sanık temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi.

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: “Dosya kapsamına ve ikrar içeren savunmaya göre; sanığın, tanığın işlettiği iş yerine giderek alışveriş yaptığı ve ücretini daha sonra vereceğini beyan etmiştir. Tanığın sanıktan cep telefonu numarasını istemesi üzerine, sanığın, aralarında husumet bulunan katılanın aranmasını sağlamak için katılana ait cep telefonu numarasını katılanın rızası ve bilgisi dışında tanığa vermesi anlaşılmaktadır. Sanığın, sübutu kabul edilen eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun 136/1. madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir. Bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın atılı suçu işlemediğine, eylemin şikayete tabi olduğu ve davanın düşmesi gerektiğine ilişkin tüm temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak onanmasına oy birliğiyle karar verildi.”