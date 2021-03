Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gözaltına alınan şüpheliler adli makaklara sevk edildiler. Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartı ile 5’i ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Muğla’nın Menteşe, Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde yüksek meblağlarda faiz ile para veren ve karşılığında senet, çek ve taşınmazları rehin aldığı ileri sürülen şüphelilere yönelik KOM Şube ve Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin uzun süren teknik ve fiziki takibi sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon başlatıldı.



Muğla KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğince Menteşe, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde yapılan çalışmalarda tefecilik dosyası kapsamında 23 farklı adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında maliyeci ve telefon bayiin de bulunduğu A.F.A, E.G, M.K, A.G, U.Ç, K.B, Z.S, R.K, E.Y, K.S, E.B, A.Ö, A.M şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 adet çeyrek altın, 12 adet gram altın, 170 Euro, 300 Dolar, 57 bin 050 TL, 1 adet bilgisayar, 14 adet araç satış sözleşmesi, 28 adet tabanca fişeği, 46 Adet Tapu, 1 adet muşta, 14 adet yazılı belge, 33 adet toplamda 564 bin 500 TL senet, 3 adet bilgisayar, 1 adet fatura, 3 adet banka dekontu, 8 adet flash bellek, 15 adet CD, isim çetelerinin olduğu 3 adet ajanda, 3 adet hafıza kartı, 5 adet Hard Disk, 8 adet cep telefonu, 9 adet borçlusu yazılı senet defteri, 2 adet olmak üzere toplamda 90 bin 600 TL’lik çek ele geçirilmiştir.



KOM Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler Adli makamlara sevk edildiler. Şahıslardan A.G. M.Z.S., U.Ç., K.S. ve R.K. savcılık safhasında serbest bırakıldı. A.M. ve A.Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.F.A., M.K., A.K.B. A.M., A.Ö. ve E.G. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.