Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık bir yıldır evlerine giremedikleri için çadırlarda kalan depremzedeler Karakaya Baraj Gölü manzaralı yatay mimari ile yapılan 3 katlı yeni evlerine taşınmaya başladı. Depremzedelerden Meryem Öztürk, depremin üzerinden bir yıl bile dolmadan evlerinin yapıldığını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti. Yeni evini çok beğendiğini söyleyen Öztürk “Allah Cumhurbaşkanı’mızdan razı olsun, uzun ömürler versin. Ev çok güzel. Daha önce köydeydik, çok çektik ama şimdi rahatız” şeklinde konuştu. Depremzede Ferit Öztürk ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet büyüklerine duacı olduklarını ifade etti.