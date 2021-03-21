Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, kaza Orhangazi mahallesi Akarçay yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi istikametinden Filli Kavşak istikametine doğru giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüje sonrada ağaca çarptı. Kaza sonrası maddi hasar oluşan araç kullanılamaz hale geldi.

Kazayı tesadüfen olay yerinden geçen polis ekipleri fark etti. Aracı kontrol eden ekipler, sürücünün aracını terk edip bölgeden kaçtığını tespit etti.

Kaza sonrası polis inceleme başlattı.