Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekya vatandaşı Adela Morchova ve İngiliz Steven Rossiter, 2 Eylül 2020 tarihinde çıktıkları dünya turunda çok sayıda ülkeyi gezdikten sonra giriş yaptıkları Türkiye'de Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi. Bisiklet tutkunu çift, dünyayı keşfetmek ve yeni ülkeleri görmek için çıktıkları turda 13 ülke gezip yaklaşık 6 bin 500 kilometre çevirdikten sonra Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Yolculuğumuzun amacı, aslında zor bir soru. Ama dünyayı keşfetmek ve yeni ülkeler görmek amacıyla bu tura çıktığımızı söyleyebiliriz. Türkiye bisikletle ulaştığımız bizim için 14'üncü ülke oldu" dedi.



İngiltere'den bu tura çıkmak için iki yıl para biriktirdiklerini ve bu birikimle seyahate başladıklarını ancak Covid-19 salgını dolayısıyla çok fazla para harcayacakları yer olmadığını da vurgulayan çift, hastalığın seyahatlerindeki programlarında da aksamalara yol açtığını söyledi. Covid-19'dan dolayı çok fazla ülkeye gidemediklerini ancak gidebildikleri ülkeye kadar gitmeyi hedeflediklerini vurgulayan çift, "Aslında Singapur'a gitmeyi istiyorduk. Ama gidebilecek miyiz, onu da bilemiyoruz. Türkiye'den ilk etapta Gürcistan'a geçmek istiyoruz ama oraya geçişinde uçakla olduğunu söylüyorlar. Bizim için aslında buralara kadar gelebilmemiz de bir başarı. Ama biz daha olabildiğince yere kadar gitmeye çalışacağız. Covid yüzünden birçok insan bu dönemde evlerinde oluyor ama biz bu dönemde gezebildiğimiz için de ayrıca çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.



Türkiye'ye Edirne'den giriş yaptıktan sonra Türk insanının yakın ilgisi, misafirperverliği ve cömertliği ile karşılaştıklarını da anlatan çift, kendilerini gören herkesin çay ya da yiyecek ikram etmek istediğini vurgulayarak, şu cümlelere yer verdiler:

"Gerçekten Türk insanı bizi çok şaşırttı. Türkiye çok güzel, doğası çok güzel yerler var. Çok daha gezebilirsek çok daha mutlu olacağız. Türkiye turunda İstanbul'da tarihi camileri gezdik, Efes Tiyatrosu'nu gördük, Denizli'de Pamukkale'yi gördük. Beyşehir'i de çok sevdik. Bizi burada konaklamamızı karşılayarak misafir eden Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ile rehberlik eden Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı'ya çok teşekkür ediyoruz."