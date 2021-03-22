Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Sabancı Üniversitesi ve TÜSİAD iş birliğinde gerçekleşen ve BM'nin desteklediği rapora göre kadın çalışanların yüzde 62’si son 3 ay içinde şiddete maruz kaldı. Kadın çalışanların en çok maruz kaldığı şiddet türü yüzde 58 ile psikolojik şiddet oldu. Sosyal şiddet görenlerin oranı yüzde 15, fiziksel şiddet görenlerin oranı yüzde 12, cinsel şiddet görenlerin oranı ise yüzde 9 olarak belirlendi. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, ev içi ve bakım emeği yükünün arttığına dikkat çekerken, TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Oya Ünlü Kızıl, tüm kesimleri birlikte hareket etmeye çağırdı.