Olay, Osmaniye merkeze bağlı Yeniköy köyünde yaşandı. Köyde ikamet eden Serpil Fikirli, kocası C.B. Fikirli hakkında uzaklaştırma kararı aldı. Bunun üzerine Kahramanmaraş'ta çalışan koca evden uzaklaştırıldı. Ancak bugün öğle saatlerinde yaptırımı delip eve geldi. Ardından çift arasında tartışma yaşandı. Öfkeli şahıs, eline aldığı bıçağı defalarca karısına sapladı. Çığlık sesini duyan komşular, Jandarma'ya haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Ağır yaralanan kadın ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Serpil Fikirli doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, karısını bıçakla öldürdü
22.03.2021 - 18:22 | Son Güncelleme: 22.03.2021 - 18:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'de hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, eşini öldürdü.
Etiketler : osmaniye,uzaklaştırma,cinayet,kadın,Serpil Fikirli,yeniköy,
776574 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/776574.aspx
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