Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Osmaniye merkeze bağlı Yeniköy köyünde yaşandı. Köyde ikamet eden Serpil Fikirli, kocası C.B. Fikirli hakkında uzaklaştırma kararı aldı. Bunun üzerine Kahramanmaraş'ta çalışan koca evden uzaklaştırıldı. Ancak bugün öğle saatlerinde yaptırımı delip eve geldi. Ardından çift arasında tartışma yaşandı. Öfkeli şahıs, eline aldığı bıçağı defalarca karısına sapladı. Çığlık sesini duyan komşular, Jandarma'ya haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Ağır yaralanan kadın ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Serpil Fikirli doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.