Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte kar yağışı etkili oluyor. Demirköy ve Kofçaz ilçeleri kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Zaman zaman tipi şeklinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Demirköy'ün Mahyatepe mevkisinde sürücüler zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 3 derede ölçüldüğü kenttin yüksek kesimlerinde bir süre daha kar yağışının etkili olması öngörülüyor.
Kırklareli'nde kar yağışı başladı
24.03.2021 - 18:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 - 18:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı noktalarda sürücüler zor anlar yaşadı.
Etiketler : Kırklareli,kar,haberler,
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