Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte kar yağışı etkili oluyor. Demirköy ve Kofçaz ilçeleri kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Zaman zaman tipi şeklinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Demirköy'ün Mahyatepe mevkisinde sürücüler zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 3 derede ölçüldüğü kenttin yüksek kesimlerinde bir süre daha kar yağışının etkili olması öngörülüyor.