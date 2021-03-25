İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı Çamlıca Tepesi'ni beyaza bürüdü. İstanbul'da sabah erken saatlerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı nedeniyle trafik olumsuz etkilenirken kentte yüksek kesimlerinde sokaklar beyaza büründü. Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde vatandaşların kar yağışı sevinçle karşıladığı görüldü. Çamlıca Tepesinden Boğaz bölgesine doğru sisin oluştuğu görüldü.
İstanbullular güne kar manzarasıyla uyandı
25.03.2021 - 08:30 | Son Güncelleme: 25.03.2021 - 08:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Çamlıca Tepesi'ni de beyaza bürüdü.
Etiketler : istanbul,kar,
777221 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/777221.aspx
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