Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğuda mevsim normalleri civarında, kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece, iç kesimlerde 8-12 derece altında seyredecek. Rüzgar, ülkemizin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı 0

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 14

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 8

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12