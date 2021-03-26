Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada lüks otomobilinde uyuşturucu çekerken kaydedilmiş görüntüleri deşifre olan AK Parti büro çalışanı Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, "Bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın araç içerisinde uyuşturucu-uyarıcı maddeleri kullanırken çekilmiş görüntülerinin paylaşılması üzerine; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" açıklamasını yaptı.

Söz konusu kişinin AK Parti İzmir Milletvekili, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'ın özel kalemi olduğu iddia edildi.

İddiayı yalanlayan Dağ, "Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir. Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

Uyuşturucu kullanımına yönelik bir paylaşım da yapan Dağ, şunları söyledi: "Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele en hassas olduğumuz konulardan biridir. Bu konudaki mücadeleyi siyasi ayrım gözetmeksizin hepimiz birlikte yapmalıyız. Tüm gençlerimizi bu illetten kurtarmaya var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz.