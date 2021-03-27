Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyeti bir suç şebekesinin, “yatırım“ adı altında kripto para sistemi kurduğunu, sanal ortamda ‘yüksek kâr payı’ vaadiyle ilan vererek katılımcıların hesaplarına engel koyup boşalttığını tespit etti. Ardından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu dün İstanbul merkezli üç şehirde operasyon gerçekleştirildi. Polis, dokuz şüpheliden sekizini yakaladı. Firari bir kişiyi aramaya devam eden ekipler, diğerlerini emniyete götürdü. Şüphelilerin, yatırımcılardan toplam 12 milyon lira değerinde Bitcoin topladığı ortaya çıktı.