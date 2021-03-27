Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, öğle saatlerinde İzmit D-100 Karayolu Serdar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Ankara İstikametinde Huzeyfe Ü. İdaresindeki otomobil, önündeki aracın ani fren yapması sonucunda yavaşladı. Yavaşlayan otomobile, arkadan gelen Orhan E. İdaresindeki otomobili ve Ahmet Y. İdaresindeki hafif ticari araç çarptı. Üç aracın karıştığı kazada sürücü Orhan E., yanındaki Nazan E. Ve hafif ticari aracın içindeki Aygül A. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından karşı şeritte kazayı izlemek için duran araçlar ise bir başka kazaya sebep oldu. Kazayı izlemek için duran araçlar sonrasında yavaşlayan cipe, Şükrü K. otomobili ile çarptı. Meydana gelen ikinci kazada ise otomobilde bulunan Fatma İ.G. yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen 5 aracın karıştığı kaza sebebiyle, D-100 Karayolunda her iki yönde de yoğun trafik oluştu. Toplamda 4 kişinin yaralandığı, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.