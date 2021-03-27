Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya’da binlerce ailenin geçim kaynağı olan ve kentin en büyük ihracat girdisi konumunda yer alan kayısı için bugünlerde en kritik günler. Önceki gün yağan kar yağışı ve bu gece hava sıcaklığının bazı bölgelerde eksi 6’ya kadar düşecek olması kayısı üreticilerini de ciddi şekilde endişelendiriyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, “2 gündür meteoroloji kayıtlarında hava sıcaklıklarının düşük tahminde olduğunu biliyoruz. Dün itibariyle de bazı bölgelerde eksi dereceler yaşandı” dedi.

1 Mart’ta Malatya’da kayısılarda çiçeklenme döneminin başladığını da belirten Fevzi Çiçek, bazı bölgelerde meyve aşamasına geçildiğini, bazı yerlerde çiçeklenme ve bazı yüksek rakımlı yerlerde ise halen tomurcuk evresinde olduğun da ifade ederek, dolayısıyla zirai don riskinin lokal bölgelerde olabileceğini söyledi.

Küçük meyvelerin en hassas meyveler olduğuna da dikkat çeken Çiçek, “Bu gece daha düşük sıcaklıklar tahmin ediliyor. İşin daha riskli tarafı ise bugün havanın açık olması, buda soğuk havanın daha hissedilebilir olmasını sağlıyor. Bu nedenle hem çiftçilerimizin hem de bizlerin bu yönde endişesi mevcut” ifadelerine verdi.

Zirai don riskine karşı kayısı üreticilerin yapması gereken bazı uygulamaları da dile getiren çiçek, özellikle klasik bir metot olarak bilinen saman veya lastik yakma gibi metotlarla bu riskin en aza indirilmesinin sağlanabileceğini ifade etti.

Kapalı devre sulama sistemleri bulunan bahçelerde de sulama yapılarak sıcaklığın 1-2 derece artırılabileceğini de belirten Çiçek, ancak çok düşük sıcaklıklarda bu metotların işe yaramayabileceğini de dile getirdi.

Zirai don riskine maruz kalan meyvelerde hasar tespitinin hemen yapılamayacağını da kaydeden Çiçek, 3-4 gün sıcak havanın geçmesi sonrası hasar görmüş olan meyveleri ayırt edilebileceklerini söyledi. Çiçek, kentte özellikle dere ağızları, don çukurları denebilecek bölgelerde ise her yıl bu risklerin yaşandığını da sözlerine ekledi.

Kayısı üreticileri ise zirai don riskine karşı saman yakma metodunu uygulayacaklarını belirterek, ürünlerinin yanması durumunda bu yıl mağdur olacaklarını söyledi.