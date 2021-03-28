Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

D-100 kara yolunda otomobiliyle İstanbul istikametine doğru ilerleyen Muhammet A, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi mevkiindeki denetim noktasında oluşan trafik sebebiyle yavaşladı. Bu esnada aracın motor kısmından önce dumanlar, sonra alevler yükselmeye başladı. Çıkan yangın sonrası yolda panik yaşandı. Alevler, İbrahim Pankaduz'un sürdüğü otomobile de sıçradı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Araçşar, çekici yardımıyla yolda kaldırıldı.