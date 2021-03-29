Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yatırım amaçlı dijital para sistemi kurup, internetten yüksek kar payı vaadiyle ilan verdiğini ve katılımcıların hesaplarını bloke ederek boşalttıkları bilgisi üzerine üç gün önce operasyon düzenlemiş, İstanbul merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yakalanmıştı. Çok sayıda kişinin hesabındaki 12 milyon lira değerindeki dijital parayı kendi hesaplarına aktardıkları iddia edilen şüphelilerin polisteki sorgusu bugün sona erdi.

Dokuz şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildiği öğrenildi.