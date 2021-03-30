Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede oturanlar, bu görüntünün Edirne gibi bir şehre yakışmadığını söyledi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Behlül Kısaboyun “Arkadaşlarımla birlikte şehrin tarihî yerlerini sık sık geziyorum. Buraya da uzun zamandır geliyorum. Böyle bir önemli kişiye ait kabrin viran şekilde bırakması bizi gerçekten üzüyor. İnsanlar buraya çöplerini atıyor” dedi. Mahalle sakini Mümin Tütün de “Burası senelerdir bu hâlde duruyor” ifadesini kullandı.