Bölgede oturanlar, bu görüntünün Edirne gibi bir şehre yakışmadığını söyledi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Behlül Kısaboyun “Arkadaşlarımla birlikte şehrin tarihî yerlerini sık sık geziyorum. Buraya da uzun zamandır geliyorum. Böyle bir önemli kişiye ait kabrin viran şekilde bırakması bizi gerçekten üzüyor. İnsanlar buraya çöplerini atıyor” dedi. Mahalle sakini Mümin Tütün de “Burası senelerdir bu hâlde duruyor” ifadesini kullandı.
İslam âlimine büyük ayıp
30.03.2021 - 03:20 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 03:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sultan İkinci Murad Han, Anadolu velilerinden olan Şeyh Şücaeddin Karamani hazretleri adına Edirne’nin Kaleiçi semtine mescit yaptırdı. Kanuni Sultan Süleyman Han da burayı 1535’te camiye çevirdi. 1751’deki büyük depremde yıkılan tekke ve camiden günümüze yalnızca minare ile Şeyh Şücaeddin hazretlerinin kabri geldi. Ancak sahipsiz bırakılan ecdat yadigârı çürümeye yüz tuttu.
Etiketler : Şeyh Şücaeddin Karamani,
778414 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778414.aspx
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