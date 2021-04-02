Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinanbey Mahallesi Suadiye Sokakta bulunan metruk binada yangın çıktı. Uyuşturucu müptelâlarının mekânı hâline gelen ve mahalle halkını canından bezdiren binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler alev topuna dönen binayı söndürdü. Metruk tamamen yanarak kül oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.