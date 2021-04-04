Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs risk değerlendirme haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Osmaniye’de, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hâkim oldu. Ana arter, cadde, sokak, park ve meydanların boş kaldığı kentte genelge kapsamı dışında bırakılan işletmelerin çalışanlarıyla sağlık çalışanları haricinde diğer vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs haritasında vaka artışlarının devam ettiği Osmaniye, 100 binde 316,47 vaka sayısı ile insidans haritasında yerini aldı.